Kamuya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 10 güne girildi
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Kamuya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 10 güne girildi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. 9 Haziran'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun çerçevesinde vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar borç yapılandırmasına başvurması gerekiyor.

Borçları yapılandırmada geri sayım başladı. Yasaya göre, Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılabilecek.

PRİM, BORÇ VE KREDİLER YAPILANDIRILABİLİYOR

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

PEŞİN ÖDEMELER DAHA AVANTAJLI

Başvuru sırasında 18 eşit taksite kadar ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek. İlk taksit 30 Eylül 2021'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Peşin ödemeler ise daha avantajlı olacak. Borcun tamamının 30 Eylül 2021'e kadar ödenmesi halinde borca katsayı uygulanmayacak.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Başvurular, 31 Ağustos 2021'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre ile yapılabilecek. Ayrıca, e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuruda bulunabilecek.

Kamuya borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 10 güne girildi
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