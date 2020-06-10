Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kamu işçisinin heyecanla beklediği ilave tediye ödemelerinin üçüncü taksidinin, geçen yıl Ağustos ayında ödenmesi nedeniyle, bu yıl 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse milyonlara bayram müjdesi olacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Çalışanların dört gözle beklediği ilave tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitleri için henüz tarih netleşmedi. Ancak milyonlarca işçi bayram öncesi üçüncü taksit ödemelerini almak için heyecanlanmaya başladı.

BAYRAM MÜJDESİ GELEBİLİR

Üçüncü ve dördüncü taksitler geçen sene Ağustos ve Aralık ayında ödenmişti. NTV Yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı. Kılıç, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz'a denk gelmesi nedeniyle üçüncü taksidin bayram öncesinde ödenebileceğini söyledi. Böylece milyonlarca kamu işçisine bayram müjdesi gelebilir.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

13 GÜNLÜK ÜCRET KADAR ÖDEME YAPILACAK

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan Ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.