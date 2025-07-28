Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak?

Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak?
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Kamu işçilerinin toplu sözleşme zam taleplerini Türk-İş ile Hak-İş sendikaları ortaklaşa temsil ediyor. Peki, Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak?

Şubat ayında başlayan görüşmelerde, geçtiğimiz hafta yoğun bir gelişme yaşandı. İşçi tarafı, bin 800?TL taban ücret beklentisiyle masaya oturmuştu. Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Başlangıçta yüzde 17 olarak sunulan 2025 yılının ilk altı ayı için zam teklifi, son durumda yüzde 24'e yükseltildi. Diğer dönemler için ise işçi tarafına enflasyon oranında zam önerisi yapıldı. Sendikalar, bu yeni teklifi dikkatle değerlendiriyor.

HAK-İŞ'İN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından işçi talepleri Cumhurbaşkanlığı'na iletilmiş oldu.

KABİNE TOPLANTISI VE BEKLENTİLER

Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda, kamu işçileri toplu sözleşme süreci masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda süreci hükümet nezdinde açıklaması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE OLACAK?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı henüz nihai olarak açıklanmadı. Özellikle memur ve emekli zammı sonuçlandıktan sonra kamu işçisi zam beklentileri de netlik kazanacak. Görüşmelerin sonuçlanmaması durumunda bazı sendikalar grev kararı alma yoluna gidebilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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