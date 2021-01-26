Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı
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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

26.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:38
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumunun (KİK) Kamu İhale Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 25,15) artırılarak güncellendi.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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