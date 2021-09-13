Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi - Haberler Ekonomi
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Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi

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Kamu bankalarının koronavirüs pandemisiyle dar gelirli vatandaşlar için verdiği düşük faizli kredide şimdi de yapılandırma imkanı geldi. Yüzde 0.49 faiz oranıyla 3 bin liradan 10 bin liraya kadar verilen temel ihtiyaç destek kredisi için yapılandırma başvurusunda bulunanlar 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabilecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için yüzde 0.49 faiz oranıyla kamu bankaları temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın verdiği bu krediler 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor. 3, 5, 7.5, 10 bin liraya kadar verilen krediler yüzde 0.49 faiz oranıyla dağıtılmıştı. Aylık geliri 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere kredi çıkmıştı.

KREDİLER YAPILANDIRILIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı. Milyonlarca kişinin yararlandığı kredi ile milyarlarca lira dağıtılmıştı.

YAPILANDIRMADA 36 AY SÜRE UZATIMI

Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

YAPILANDIRMA İNTERNET ŞUBESİ VEYA MOBİL BANKACILIKTAN YAPILIYOR

Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi
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Haber: Kamu bankalarının pandemi nedeniyle verdiği düşük faizli kredilere yapılandırma imkanı geldi - Haberler Ekonomi
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