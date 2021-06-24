Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da

Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu sırası ile Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son 4 sezondur da Trabzonspor forması giydi. Geçen sezon oynadığı 19 lig maçının 10'unun da ilk 11'de forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, 1 asistle takımına katkı verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:58:42. #1.14#

title