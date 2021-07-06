Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı

Galatasaray'da tekrar antrenmanlara çıkan Omar Elabdellaoi ve Fatih Terim, kameraların karşısına geçti. İkilinin bir hayli duygusal olduğu görüldü. Terim, "Aramıza almak istedim moral olsun diye. O günden beri çok aşama kaydetti. Daha gidecek çok yolumuz var. Onu G.Saray forması altında görmek en büyük dileğimiz. Sezon içinde Galatasaray formasını giyecek" dedi.

Galatasaray'da geçirdiği talihsiz kazanın ardından uzun Omar Elabdellaoi yeniden takımla çalışmalara başladı. Fatih Terim ve Norveçli futbolcu GS TV'ye konuştu.

"KENDİSİNE HOŞ GELDİN DİYORUM"

Fatih Terim, "Talihsiz bir kaza geçirdi. Aramıza almak istedim. Ona da moral olsun diye. O günden beri inanılmaz çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var.

Temmuz, Ağustos, Eylül yolumuz var ama ilk günkü gibi Galatasaray forması altında görmek hepimizin en büyük dileği. İnanılmaz çalışma temposu ve azmi var. Yarın oynamayacak belki ama inanıyorum ki, sezon içinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine hoş geldin diyorum" diye konuştu.

"HERKES YANIMDAYDI"

Omar ise "Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı şekilde hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum" ifadelerini kullandı.