Kaleyi Altay'a kaptıran Uğurcan'dan Karadağ maçında olay tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı maçta Karadağ'la 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Son saniyede Altay'ın yediği serbest vuruş golü sonrası yedek kulübesinde oturan Uğurcan Çakır çarpıcı bir tepki gösterdi. Çakır, yediğimiz gol sonrası soyunma odasına gitmeden direkt takım otobüsüne gitti ve dakikalarca tek başına arkadaşlarını bekledi.
A Milli Takım'ın Vodofone Park'ta Karadağ'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bu maçta kaleyi Altay'a kaptıran Uğurcan Çakır, 90+7. dakikada yenen golün ardından beklenmedik bir harekete imza attı.
10 DAKİKA OTOBÜSTE TEK BAŞINA BEKLEDİ
Fanatik'in haberine göre; Mücadelenin son anlarında frikikten gelen gol sonrası Uğurcan Çakır, takımı beklemeden soyunma odası yerine direkt otobüsüne gitti. Uğurcan yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekledi.