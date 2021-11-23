Gaziantep maçında kalecisiz kalan Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi - Haberler Spor
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Gaziantep maçında kalecisiz kalan Trabzonspor, altyapıdaki genci motosikletle stada yetiştirdi

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Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda Gaziantep maçında formayı alan Erce Kardeşler, ısınmada sakatlandı. Erce'nin yerine İlk 11'e Arda Akbulut alındı. Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, Muhammed Taha Tepe'yi motosikletle stada yetiştirdi.

Bakasetas, Marek Hamsik ve Uğurcan Çakır'dan yoksun olan Trabzonspor, Gaziantep maçında az daha kalecisiz kalıyordu.

Kalecisiz kalan Trabzonspor, Muhammet Taha'yı motosikletle maça yetiştirdi

Kart cezalısı Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce Kardeşler, ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Erce'nin yerine kaleye Arda Akbulut yazıldı.

Kalecisiz kalan Trabzonspor, Muhammet Taha'yı motosikletle maça yetiştirdi

YEDEK KALMADI

Yedek kalecisi kalmayan Trabzonspor, altyapıdan Muhammet Taha Tepe'yi maça getirdi. Genç kaleci maça 15 dakika kala motosiklet ile stada getirildi. Bordo-Mavililer tüm olumsuzluklara rağmen karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

Kalecisiz kalan Trabzonspor, Muhammet Taha'yı motosikletle maça yetiştirdi

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