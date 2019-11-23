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Kaleci Hakan Arıkan'dan klas gol

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.

23.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:27
Kaleci Hakan Arıkan'dan klas gol

Kayserispor'un, tecrübeli kalecisi antrenmanda attığı klas gol binlerle kişi tarafından beğenildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda kaleci Hakan Arıkan'ın topuk ile attığı gol damga vurdu. Hakan Arıkan'ın attığı güzel gol, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı. Hakan Arıkan'ın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki kaleci, 86 kilo ve 1.96 boyunda. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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