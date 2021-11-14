Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından gözler Karadağ maçına çevrildi. Ay-Yıldızlılar, salı günü deplasmanda Karadağ'a karşı sınav verecek.

PODGORİCA STADI'NDA

Podgorica Stadyumu'nda 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

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