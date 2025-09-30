Kairat Real Madrid hangi kanalda? Kairat Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kairat Real Madrid maçı hangi kanalda? Kairat Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kairat Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kairat Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Kairat Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Kairat Real Madrid maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kairat Real Madrid maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

KAİRAT REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Kairat Real Madrid maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.