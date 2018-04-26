Kahvehanede Kitap Okuma Etkinliği

Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri kahvehanelerde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Mardin Okuyor Projesi kapsamında farkındalık yaratmak için öğretmenleri nezaretinde kahvehaneleri gezen öğrenciler, kahvehanelerdeki oturan ilçe sakinleriyle kitap okudu.

Kahvehanelerde oyun oynamaktan ziyade kitap okunması gerektiğini belirten okul müdürü Rıdvan Akyol, "Bu çalışmayla topluma hizmet sunmayı ve kitap okuma alışkanlığını yaymayı amaçladık. Ayrıca kahvehanelerde kitap bulunmasını sağlamak için bu projeyi uygulamaya koyduk." dedi.