Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren oyunlar serbest olacak
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Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren oyunlar serbest olacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararlarına ilişkin 81 ile genelge gönderdi. Buna göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

OYUNLAR 1 TEMMUZ İTİBARIYLA SERBEST

Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

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Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren oyunlar serbest olacak
Servet Uzun
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