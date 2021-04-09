Kahta 02 Spor: 2 Mardin Fosfat Spor: 4

Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Mardin Fosfat Spor'a 4-2 mağlup oldu.

Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Mardin Fosfat Spor'a 4-2 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Kahta 02 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Mardin Fosfat Spor'a 4-2 mağlup oldu.

Kahta Atatürk Stadında, Kahta 02 Spor ile Mardin Fosfat Spor karşı karşıya geldi. Mardin Fosfat Spor, maçın 11. Dakikasında Turgut Zengin'ın ve 24. Dakikasında ise Melih Kılıç'ın attığı gol ile 2- 0 öne geçti.

Zorlu geçen karşılaşmanın 29. Dakikasında Kahta 02 Spor oyuncularından İsmail Palta sarı kart aldı. Maçın 33. dakikasında gol atan Kahta 02 Spor oyuncularından Ahmet Tuna Akıl, durum 2-1 yaparak ilk yarı sona erdi.

Karşılaşmanın 45+8. Dakikasında Serdar Aşuk kızmızı kart aldı. Tansiyonun iyice yükseldiği maçta Kahta 02 Spor oyuncularından Salih Sarıkaya maçın 59. Dakikasında sarı kart görürken, maçın 75. dakikasında ise Caner Çolak da sarı kart aldı. Gol arayışında olan Kahta 02 Spor oyuncularından Hakan Akman, maçın 84. Dakikasında attığı gol ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 85. Dakikasında Mardin Fosfat Spor Oyuncularından Rıdvan Sönmez sarı kart aldı. Çekişmeli geçen maçın Maçın 90+4. Dakikasında Mardin Fosfat Spor oyuncularından Ali Kemal Özkan attığı gol ile durum 3-2 oldu. 90+6. Dakikasında Mardin Fosfat Spor oyuncularından Rıdvan Sönmez kırmızı kart aldıktan sonra karşılaşmanın 90+8. Dakikasında Mardin Fosfat Spor oyuncularından İzzetin Kepenç'in attığ gol ile maç 4-2 sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı