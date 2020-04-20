Kahramanmaraş iş dünyasından sağlık çalışanlarına destek Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonu ile tekstil firmalarının işbirliği ile üretimi gerçekleştirilen 5 bin koruyucu tulum ve bot Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hibe edildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonu ile tekstil firmalarının işbirliği ile üretimi gerçekleştirilen 5 bin koruyucu tulum ve bot Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hibe edildi. Kaynak: Dunya.com