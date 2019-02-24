Kafes Kuşlarının "Darı"Sı Altınekin'den

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Konya'nın Altınekin ilçesinde yetiştirilen darı, yüksek proteini ve kalitesiyle kafes kuşlarının beslenmesinde tercih ediliyor.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 720 bin dekar tarım arazisinde zirai faaliyetin sürdürüldüğünü söyledi.

İlçe topraklarının Konya Ovası'nın en verimli arazileri arasında yer aldığını belirten Kağnıcıoğlu, hububat başta olmak üzere şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve baklagil üretiminin yapıldığını aktardı.

"Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor"

Kağnıcıoğlu, ilçenin büyük bölümünün geçimini tarımdan sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde ekimi yapılan 17-18 ürün var. Özellikle son yıllarda darı dediğimiz kuş yemi ekiliyor. Darı ekimi son 10 yıldır sıklıkla yapılıyor. Özellikle Yeni Ölmez Mahallesi'nde yetiştirilen darının özelliği protein bakımından zengin olmasıdır. Çok tutulan, talep gören bir üründür. Yaklaşık 13 bin dekar alanda üretimi gerçekleştiriliyor. Her yıl 12 bin ton kuş yemi üretiyoruz. Burada üretilen kuş yemleri Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Başta Edirne olmak üzere özellikle Trakya'daki illerden ciddi talep var. Oradan da yurt dışına gönderiliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep gören kuş yemi, çiftçimiz için önemli bir gelir kaynağı oluyor."

" Çiftçi hem sapından hem de yeminden kazanıyor"

Söz konusu yemin yüksek kaliteli olduğuna dikkati çeken Kağnıcıoğlu, "Yemin danesini kuşlar, sapını da atlar yiyor. Çiftçimiz hem sapından hem de yeminden para kazanıyor." ifadesini kullandı.

Kalitesinden dolayı ürettikleri yem için tüm dünyadan talep geldiğini belirten Kağnıcıoğlu, piyasada çok tutulan kuş yeminin üretiminin artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA