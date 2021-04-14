Kafe, spor salonu, halı saha, kahvehane gibi işletmeler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek
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Kafe, spor salonu, halı saha, kahvehane gibi işletmeler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi
Kafe, spor salonu, halı saha, kahvehane gibi işletmeler 17 Mayıs'a kadar faaliyetlerine ara verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'kısmi kapanma' dönemine geçileceğini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Buna göre; halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi işletmelerin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede; halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, kahvehane, kıraathane, kafe gibi işletmelerin uyacağı kurallar sıralandı.

Buna göre; halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi iş yerleri faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

RESTORAN VE LOKANTALAR MASADA MÜŞTERİ KABUL ETMEYECEK

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00'dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

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Servet Uzun
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