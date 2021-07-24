Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
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Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Haberler.com - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde kulübü Leicester City ile antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Burton Albion ile oynanacak hazırlık maçının ilk 11'inde yer aldı. Leicester City'nin Ghezzal'ı kadroda düşünmediği ve Beşiktaş'la anlaştığı haberlerinin çıkmasının ardından Cezayirli futbolcunun sahaya çıkması dikakt çekti.

Bilindiği üzere A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptı. Beşiktaş teklifini yükseltmedi ve futbolcuya2.2 milyon Euro'dan 3+1 yıllık kontrat ve Şampiyonlar Ligi bonusu önerdi. Ghezzal de bu teklife 'evet' dedi.

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı

ÇAĞLAR DA İLK 11'DE

Rachid Ghezzal'ın Leicester City'yde düşünülmemesine rağmen ilk 11'de yer alması 'fiyat yükseltme' politikası olarak yorumlandı. Öte yandan Ghezzal'ın takım arkadaşı milli futbolcu Çağlar Söyüncü de bu hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

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