Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı

Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı.

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan bordo-mavililer, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı.

2020-21 sezonunun sona ermesiyle kiralık ve sözleşmeli oyuncuları Ekuban, Marlon, Baker, Afobe, Diabate, Flavio, Hosseini, Campi, Kamil Ahmet, Ahmet Canbaz'ın yanı sıra genç isimler Abdurrahim, Anıl Başaran, Safa Kınalı, Koray Kılınç, Hakan Yeşil, Behlül Aydın, Muhammet Akpınar, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Atakan Gündüz, Furkan Tütüncü, Ahmet Eren, Taha Tunç ve Faruk Can Genç olmak üzere toplamda 24 futbolcusu ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve son olarak Denswil'i kadrosuna kattı. 24 oyuncuya veda ettikten sonra 9 isim ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da değişim sonuçlara da yansıdı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, bu sezon ise üç hafta sonunda 9 puan ile zirve koltuğunda yer aldı.

9 İSİMDEN 7'Sİ FORMA ŞANSI BULDUBu arada Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Lig ve Avrupa mücadelelerinde Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika süre alarak bu isimler arasında en çok sahada kalan isim olurken, Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Peres 6 maçta 522 dakika, yine Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Gervinho 6 maçta 387 dakika, İsmail 5 maçta 339 dakika, Siopis 3 maçta 113 dakika, yine Roma ile oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Cornelius 4 maçta 108 dakika, Koita 3 maçta 26 dakika forma giydi. Sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Dorukhan'ın yanı sıra son oynanan Giresunspor karşılaşması öncesinde transferi gerçekleşen ve takımla tek antrenmana çıkan Denswil de henüz bordo-mavili forma ile sahaya çıkamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Göztepe, Ünal Karaman dönemi sona erdi
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a çok sert cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a çok sert cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Metin Çekmez Derya Baykal
Spor Muslera Cristiano Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kadrodaki değişim Trabzonspor'a yaradı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:29:23. #1.16#

title