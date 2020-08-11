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Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı

Milli futbolcu Emre Mor, Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi. Takımın sportif direktörü Felipe Minambres'in sezonu kiralık olarak Olympiacos'ta geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusuna kulüp aradığı öğrenildi.

Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
11.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:42

La Liga'da ekipler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Celta Vigo'da ise milli futbolcu Emre Mor, kamp öncesi şok bir haber aldı. Galiçya ekibinde 23 yaşındaki oyuncu takımda istenmeyen adam ilan edildi. Yıldız futbolcu kulübün yeni sezon hazırlık kampına davet edilmedi.

KULÜP ARIYORLAR

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, sözleşmesi süren futbolcu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN

Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon euro bedel ödenmişti. Emre'nin güncel piyasa değeri ise 800 bin euroya kadar düştü.

Haber Yorumları (5)
1234: fenerbahçe alsın işte
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YİTEN BİR HAYAT: Karı kız işleri
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DFDFDF: TFF birinci ligde . . . yildiz mildiz olur artik . . .
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Manşet

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