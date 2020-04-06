Kadir Has Üniversitesi’nden online Yeni Medya Söyleşileri
Kadir Has Üniversitesi evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
06.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:05
Kadir Has Üniversitesi evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Nisan ayı boyunca Cuma günleri 16: 30-17: 30 saatleri arasında canlı yayınlarla "Yeni Medya Söyleşileri" düzenleniyor.
Kaynak: Dunya.com