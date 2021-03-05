Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'

05.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:42
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'

ANTALYA'da bir tarım firması tarafından yurt dışından fidan olarak ithal edilerek yetiştirilen, toprağa ihtiyaç duymayan 'hava çiçeği', kadınların yeni gözde çiçeği oldu.

ANTALYA'da bir tarım firması tarafından yurt dışından fidan olarak ithal edilerek yetiştirilen, toprağa ihtiyaç duymayan 'hava çiçeği', kadınların yeni gözde çiçeği oldu. Topraksız olduğu için özellikle ev ortamında dekoratif çiçek olarak tercih edilen hava çiçeğinden 10 bin adet üretilerek dağıtıma hazır hale getirildi.

Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu. 10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.

Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı. Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı: "Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek. Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor. Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak. Bu çiçekleri değişik dekoratif ürünlerin içine koyarak dağıtımını yapıyoruz. Oldukça popüler bir çiçek haline geldi."

Kullanılan dekoratif eşyalara göre ücretlendirilen hava çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı aksesuarlarla da satışa çıkacak. 9 ila 100 TL arasında satılan topraksız çiçek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.


Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Emre Altuğ Hülya Avşar Caner Cindoruk Kerimcan Durmaz
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:01:43. #1.16#
title