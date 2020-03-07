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Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

SALON: Adana AtatürkHAKEMLER: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga EdisFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu, Defne...

07.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:12
Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Turgut Işık, Tolga Edis

FENERBAHÇE : Williams 6, İdil Saçalır, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 2, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 11, Gray 12, Iagupova 22, Zandalasini 15, Esra Ural Topuz 2, Stokes 5İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı, Williams 28, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte, Cado 4, Gamze Takmaz 2, Anigwe 19, Melek Yusufoğlu1'İNCİ PERİYOT: 13-17İLK YARI: 33-303'ÜNCÜ PERİYOT: 56-44

Kadınlar Basketbol final karşılaşmasında Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu.Adana Atatürk Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 önde geçti. İkinci periyotta vites yükselten Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 33-30 önde gitti.

İkinci yarıda Iagupova ve Zandalasini'nin etkili oyunuyla farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, maçın final periyoduna 12 sayılık farkla 56-44 önde girdi. Son periyotta İzmit Belediyespor'un farkı kapatma çabaları sonuç vermezken, Fenerbahçe Öznur Kablo müsabakayı 77-61 kazandı ve 13'üncü kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.


Kaynak: DHA

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