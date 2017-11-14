Kadınlar Mesir Kokulu Mumlarla İş Hayatına Atılacak

Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' başlıklı proje ile İş-Kur kaydı olan kadınlar mesir kokulu mum yaparak aile bütçelerine katkı sağlayacak.



İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca 2017 yılı proje destekleri kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan 22 bin 60 TL bütçeli 'Yunusemre kadınlarından istihdam atağı' konulu projenin tanıtımı Büyük Saruhan Hotel'de yapıldı. Proje kapsamında ilçedeki kadınlar mesir kokulu mum üreterek aile bütçelerine katkı sağlayacak.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan projemiz ile ilçedeki dezavantajlı kadınlar mesir kokulu mumlar üreterek, hem aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. İyi ve doğru çalışmalar yapmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir destek almanın, bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlar, mahalledeki devletin temsilcisidir. Bu nedenle vatandaşın talebini ilettiği ilk yerdir. Her muhtarın elinde pek çok iş başvurusu vardır. Biz de kadınlara yönelik bir istihdam projesi yapmayı düşündük, çünkü kadının ayakta durması, ekonomiye katkıda bulunması, aile birliğinin güç kazanması ve çocukların geleceği için çok önemli" dedi.



Projede yer alacak kadınların İş-Kur'da mutlaka kaydının olması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Böylelikle istihdam garantisi olana İş-Kur kursu ile yasal mevzuata uyulmuş olacaktır. Kurs sonrası esnek çalışma saatleri ayarlanarak, kısmi çalışma olanakları da sağlanmış olacak. Proje sayesinde Yunusemre ilçe sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı kadınların girişimciliğinin ve istihdamının artmasını hedefliyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine katma değer sağlanacaktır. Üretime dahil edilen kadınların ailesine ve kendisine faydası da artacaktır. Bu proje fikrinin ortayı çıkışı ise söyle; Manisa denilince aklımıza mesir geliyor. Baktım ki mesirin macunu var, mesirin lokumu var. Neden mesir kokulu mum olmasın? Üstelik macun da lokum da yenilerek bitiyor. Ancak bizim üzerinde işlenecek olan logolar sayesinde ilgili kurumun, ilgili belediyenin hatta özel sektörün tanıtımında büyük kolaylık sağlayacak. Kokusu sayesinde mesirin hissedilebilirliği de daha kalıcı olacak. Proje ortaklarımız Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'dür" ifadelerini kullandı.



Projenin ortaklarından olan İş-Kur Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş ise şunları söyledi:



"Ülkemizde işsizliğin azaltılması adına kadın girişimcilerimizin mutlaka işgücü piyasasında yerlerini almaları gerekmektedir. Bu anlamda kadın istihdamına yönelik ulusal stratejilerimizle kadın girişimcilerimizin mesleki eğitim deneyimlerini kazanarak, işgücü piyasasında kendi becerilerine ve niteliklerine uygun işlere yönlendirilmesi ve açık iş bulabilme imkanlarının sağlanabilmesi adına ilimizde, ülkemizde projeler hazırlanmaktadır. Bu anlamda bugün lansmanını yapmakta olduğumuz bu toplantıda kurumumuz paydaş olup, bu projeyi başlangıç olarak kabul edip bundan sonraki projelerinizi de mutlaka bekliyorum. İlimizde kadın girişimcilerimize yönelik mesleki eğitim kursu adı altında 19 kurstan, 390 katılımcı mezun olmuştur. 19 kurstan 7 tanesi Yunusemre ilçemize ait olup buradan da yaklaşık 280 katılımcı mezun olmuştur. Bundan sonraki projelerde de kurumumuz her zaman bu tür projelere açık olup, kapımızı aşındırmanızı talep ediyorum."



Dernekler İl Müdürü Tekin Güzel ise muhtarların böyle bir projede yer almasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Proje tanıtım toplantısına Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun eşi Azime Çorumluoğlu, Manisa İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Dernekler İl Müdürü Tekin Güzel, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - MANİSA