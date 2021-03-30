Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı
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Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

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Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

Kadınlar BDB Ulusal Şampiyonluğu maçı sonrası Alman boksör Cheyenne Hanson'ın yüzünün aldığı son hali görenleri korkuttu. Kafasına aldığı darbelerden dolayı yüzünün sol tarafı inanılmaz şekilde şişen Hanson için hemen doktorlar araya girdi. Hanson mücadeleyi hakem puanlarıyla kazandı ve kemerin sahibi oldu.

Alman boksör Cheyenne Hanson, ciddi sakatlık yaşadığı maçı kazanmayı başardı! Kadınlar BDB Ulusal Şampiyonlu maçında Ukraynalı boksör Alina Zaitseva ile karşılaşan 23 yaşındaki boksör, kafasında hematoma oluşmasına rağmen mücadelede pes etmedi ve devam etmek istedi. Ancak Hanson'ın son halini gören hakem, maçı durdurdu.

Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

DOKTORLAR ARAYA GİRDİ

Kafasına aldığı darbedelerden dolayı yüzünün sol tarafı inanılmaz derecede şişen Hason için doktorlar araya girdi ve tedavisini gerçekleştirdi. Ancak maça devam etmesi uygun görülmedi. Kurallar gereği kafa yaralanmalarında herhangi bir dövüş, belirli bir sayıda raund tamamlandıktan sonra bitirilerek kazanan puanla belirlenir. Kural sayesinde maçı kaybetmeyen Hanson, mücadeleyi hakem puanlarıyla kazandı ve kemerin sahibi oldu.

Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı

KAN DAMARI YIRTILMASI

Hanson'un yaşadığı hematomlar, kan yırtılması neticesinde kanın damar dışına çıkması olarak tanımlananan bir problem. Sosyal medyada son halini paylaşan Alman boksör, durumunun daha iyi olduğunu bildirdi.

Haber Yorumları (1)
AHMET GÜNDOĞDU: işte böyle goruntu verıyorlar sonrada erkek şiddeti sanıyorlar.anlamadan sormadan.saldırıyorlar.
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