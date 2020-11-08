Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34

- Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34 Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yalıkavak Spor Kulübü'nü konuk etti.

- Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34

SİVAS - Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yalıkavak Spor Kulübü'nü konuk etti. Yalıkavak Spor Kulübü, mücadeleyi 34-23 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Daha sonra Yalıkavak rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 19-11 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Muğla temsilcisi maçı 11 sayı farkla 34-23 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP