Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1
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Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda D Grubunda mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği ikinci maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-Siyahlılar gruptaki son maçını 24 Nisan'da Kocaeli Bayan Futbol Takımı ile oynayacak.

Stat: Antalya Emirhan Otel

Hakemler: Havva Nur Demir xx, Perihan Ece xx, Çiğdem Uslu xx

Karadeniz Ereğli Belediyespor: Özlem Gezer xx, Ayza Nazar Adalı xx, Nurdan Adak xx, Yasemin Başol xx, Berfin Yılmaz xx, Nazmiye Özsoy x (Berfin Kara x dk.6), Pelin Kıbrıs xx, İrem Yılmaz xx, Serra Can xx, Elanur Düz x (Büşranur Türkoğlu x dk.46), Dilara Sürül xx

Kayseri Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xxx, Melda Çetin xxx, Narin Yakut xx, Dilan Aslan xxx, Mina Okaytu xxx, Elvin Kılınç xxx, (Sultan Ayvalı x dk.90+3), Nazar Tanrısever xxx, (Şeyma Yücel x dk. 84), Merve Aladağ xx, (Tuğba Doğan xx dk.36), Fatma Nur Şenses xxx, Elmas Karakaya xxx, (İrem Barut x dk.84), Nazlı Feride Aletirik xxx

Gol: Tuğba Doğan dk.36 (Kayseri Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Berfin Yılmaz (Karadeniz Ereğli Belediyespor) İrem Pehlivan, Nazar Tanrısever, Dilan Aslan, Narin Yakut, Melda Çetin (Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Mine Okaytu dk.75 (Kayseri Gençlerbirliği)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kadınlar Futbol Ligi D Grubu: Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0 Kayseri Gençlerbirliği: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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