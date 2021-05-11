Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu
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Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu

Kadınlar basketbolda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'nun hak ettiği bir başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'nun hak ettiği bir başarı elde ettiğini söyledi.

Ömer Onan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasındaki final serisinin 3. ve son maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir sezon olduğuna değinen Onan, "Bence Süper Lig, bu kadar olumsuz şartlara rağmen güzel geçti. Koronavirüs salgını sürüyor. Pozitif vakalar yaşayan takımlar oldu. Maçlar seyircisiz oynandı." dedi.

Sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı final serisinin güzel geçtiğini aktaran Onan, "Gönül isterdi ki final serisi seyircili oynansın ama bizim elimizde değildi. Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Fenerbahçe, bu sene FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de final oynadı. İyi bir takım. Hak ederek şampiyonluğa ulaştılar. Fenerbahçe camiasını, başkanını, yönetim kurulunu, oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ediyoruz. Namağlup şampiyon olmaları da önemli. Bu da zor şartlarda takımın ne kadar güçlü ve iyi bir takım olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ömer Onan, gelecek sezon maçları seyircili oynatmak istediklerini ancak kararın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına ait olduğunu vurgulayarak, "Seyircisiz hiçbir şeyin zevki yok. Yeni sezonda inşallah en azından yüzde 25 kapasite seyirciyle başlamak istiyoruz. Seyircisiz maçlarda kulüpler hem maddi hem de motivasyon anlamında kayıp yaşıyor. Tabii ki salgının nereye evrileceği de önemli. Eylül ayında sayılar düşerse seyirciyle oynanabilir. Ancak bu kulüplerin veya federasyonların elinde olan bir şey değil. Buna Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı karar verecek. Biz, her türlü karara hazırız. Kısmi seyirciye de tamamen seyircili olmasına da hazırız. Elimizden geldiği kadar seyircili başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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