Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

08.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:22
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta programı

Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında heyecan yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın açılış maçında Canik Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaşacak. Galatasaray, Elazığ İl Özel İdare'yi, Fenerbahçe de BOTAŞ'ı konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı maç oynamadan geçirecek.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Samsun Canik Belediyespor - Çukurova Basketbol


13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor


15.15 Galatasaray - Elazığ İl Özel İdare


16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor


17.30 Fenerbahçe - BOTAŞ - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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