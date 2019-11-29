Haberler » Spor » Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı - Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ İl Özel İdare-BB Adana Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

29.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:10
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası İl Özel İdare-BB Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. heyecanı yarın ve 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare, BB Adana Basketbol'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe de sahasında Samsun Canik Belediye ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta, Kayseri Basketbol - Botaş mücadelesi ile sona erecek.


Bu haftayı Hatay BB maç oynamadan geçirecek.


Ligin 7. haftasındaki program şöyle:


Yarın


14.00 Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye


17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol


1 Aralık Pazar


13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor


15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat


16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.