Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

29.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:10

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Elazığ İl Özel İdare-BB Adana Basketbol arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. heyecanı yarın ve 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare, BB Adana Basketbol'u konuk edecek. Lider Fenerbahçe de sahasında Samsun Canik Belediye ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta, Kayseri Basketbol - Botaş mücadelesi ile sona erecek.



Bu haftayı Hatay BB maç oynamadan geçirecek.



Ligin 7. haftasındaki program şöyle:



Yarın



14.00 Elazığ İl Özel İdare - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol



16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye



17.00 İzmit Belediyespor - Çukurova Basketbol



1 Aralık Pazar



13.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor



15.15 Galatasaray - Beşiktaş TRC İnşaat



16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Botaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA