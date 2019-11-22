Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftayı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maç oynamadan geçirecek. Hafta Samsun Canik Belediye - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak. Lig lideri Fenerbahçe, Çukurova Basketbol'a konuk olacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor - Çankaya Üniversitesi mücadelesiyle hafta sona erecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
Yarın
14.00 Samsun Canik Belediye- Galatasaray
15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol
15.15 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe
16.00 BOTAŞ - İzmit Belediyespor
24 Kasım Pazar
15.15 Beşiktaş - Elazığ İl Özel İdare
17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Çankaya Üniversitesi - İSTANBUL