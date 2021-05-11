Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.