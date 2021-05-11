Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek seriyi 3-0 yapan Fenerbahçe Öznur Kablo üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Aydın Karaçam xx, Tolga Edis xx

Galatasaray: Sude Yılmaz x 2, Pelin Derya Bilgiç xx 9, Yashey Prints xx 12, Anete Steinberga x 2, Kuanitra Holingsvorth xxx 17, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Miray Balotu x, Cansu Köksal x, Briaan Russell x 9, Zofia Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

Fenerbahçe Öznur Kablo: Satou Sabally xx 9, Olcay Çakır Turgut xx, Mc Bride xxxx 23, Alina Iagupova xxx 18, İrene Stokes xx 8, Loretta Thomas xx 8, Banu Şimşek x, Tuğçe Canitez xx 5

Başantrenör: Viktor Lapena

1. Periyot: 17-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 42-58 (Fenerbahçe lehine)

(Turgay Kılıç/ İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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