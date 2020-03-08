Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliği ve Heinrich Böll desteğiyle ile 21 Taksi Durağına bağlı 500 Taksi Şoförüne, Ayrımcılık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele edeceği 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.
08.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:26
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliği ve Heinrich Böll desteğiyle ile 21 Taksi Durağına bağlı 500 Taksi Şoförüne, Ayrımcılık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele edeceği 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com