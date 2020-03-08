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Heinrich Böll, Bursa, Ekonomi

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliği ve Heinrich Böll desteğiyle ile 21 Taksi Durağına bağlı 500 Taksi Şoförüne, Ayrımcılık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele edeceği 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

08.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:26
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliği ve Heinrich Böll desteğiyle ile 21 Taksi Durağına bağlı 500 Taksi Şoförüne, Ayrımcılık ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele edeceği 'Şiddeti Frenliyoruz' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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