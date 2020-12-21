Kadın modasında hedef Avrupa

Türkiye'nin önde gelen kadın giyim firmaları arasında yer alan ve alanında Türk modasına yön veren markalardan olan Seçilstore, b2b e-ihracata ağrılık vererek Avrupa pazarlarında daha çok yer almayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen kadın giyim firmaları arasında yer alan ve alanında Türk modasına yön veren markalardan olan Seçilstore, b2b e-ihracata ağrılık vererek Avrupa pazarlarında daha çok yer almayı hedefliyor.

Firmanın Dış Ticaret Direktörü Çağrı Güngör, "1981 yılında 9 personel ile yola çıkan, ilk olarak etek ve pantolon üretimi yapan ve bugün Seçilstore markasına ulaşan firmamız yıllık 650-700 bin parça üretim kapasitesine ulaştı. Markamız şimdi de ayakkabı sektörüne girdi. Bu alanda da tıpkı giysi grubunda olduğu başarılı olacağız. Yurt içindeki başarılı grafiğimizi şimdi de tüm Avrupa mağazalarına yaymak istiyoruz. Bu nedenle e-ihracatın b2b kanalına ağırlık vereceğiz" dedi.

Marka ürünler ihracatında tanıtım ve ihracat istihbaratının önemli olduğunu vurgulayan Güngör, "Markalar tanıtım yaparlarken hangi elektronik platformlarda yer aldıklarına çok özen göstermeliler. Tanınmış bir Türk markası iseniz yer aldığınız e-ihracat doğru seçilmelidir. Biz bu alanda Türkiye'nin Dünya'da tanınmış b2b platformu TurkishExporter'i seçtik. Hem marka toptan b2b müşterilerimize ulaşacağız hem de ticari istihbarat buradan yapacağız. Birçok mağazalar zincirine ve e-ticaret pazaryerlerine bu noktadan tanıtım gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Her geçen gün kadın modasına yönelik yeniliklere bir yenisini eklediklerini, marka portföylerinde Seçilstore markasının yanı sıra Galak-xi ve SCL giyim markalarının da yer aldığını belirten Güngör, şunları söyledi:

"Şu anda ülke genelinde 45 adet mağazamız bulunmaktadır. Özgün tasarımlarımızla modern kadının yaşam tarzına ilham veren, sezonun modasını ve dünya trendlerini içeren yaklaşık 600 parçalık koleksiyonumuz bulunmaktadır. Yurt içinde ulaştığımız seviyeyi kısa zamanda Avrupa'da yakalayacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı