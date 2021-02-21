Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı
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Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

21.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:29
Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Alanya'da düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası başladı. Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Hindistan milli takımlarının katılımıyla başlayan turnuvada Sırbistan ile Ukrayna milli takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçın gollerini Ukrayna milli takımından Olha Ovdiychuk, Sırbistan milli takımından ise Allegra Poliak attı.Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek ve 24 Şubat'ta tamamlanacak.

Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı
Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı
Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı
Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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