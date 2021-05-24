Kadın Gücü Kooperatifi, Başkan Posbıyık ile görüştü
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Kadın Gücü Kooperatifi, Başkan Posbıyık ile görüştü

Kadın Gücü Kooperatifi, Başkan Posbıyık ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi, pazarlama yöntemlerini geliştirmeyi hedefleyen ve yöresel ürünlerin marka haline gelmesi için girişimlerde bulunan Kadın Gücü Kooperatifi Yönetimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi, pazarlama yöntemlerini geliştirmeyi hedefleyen ve yöresel ürünlerin marka haline gelmesi için girişimlerde bulunan Kadın Gücü Kooperatifi Yönetimi, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a iade-i ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kadın Gücü Kooperatifi Yönetimi Başkan Posbıyık'a iade-i ziyarette bulundu.

Kooperatif Başkanı Neriman Posbıyık, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Yaşare Aydın, Serpil Özsoy ve Safiye Karaarslan ile gerçekleştirdiği ziyarette Kadın Gücü Kooperatifi'nin çalışmaları hakkında bilgi sundu, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"Üreten kadınları bir araya getiriyoruz"

Kadın Gücü Kooperatifi'nin kuruluşundan itibaren inanılmaz bir ilgi ve destek gördüğünü belirten Neriman Posbıyık yaptığı açıklamada, "Kooperatifimiz, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ve Ereğli'ye gönül vermiş iş insanlarının desteğiyle, katkılarıyla kuruldu. Amacımız en kısa süre içinde kooperatifi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak. Burada da Ereğli'mizin üretken, çalışkan kadınlarına güveniyoruz. Bu çalışmaları hepimiz bir sosyal sorumluluk anlayışıyla, gönüllülük çerçevesinde sürdürüyoruz. Çalışmalar inanılmaz bir ilgi ve destek görüyor. Kadınlar olarak güç birliği yaptığımız bu çatı, kadınlara istihdam imkanı yaratmayı, kadın üreticileri desteklemeyi, pazarlama ortamı oluşturmayı, şehirde yetişen ürünlerin marka haline getirilmesini hedefliyor. Bunların ilk adımları atıldı. Köylerde ve şehirde üretim yapan, hanesine katkı vermek, bizimle çalışmak isteyen kadınları bir araya getirmeye devam ediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Posbıyık da kooperatif yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kadın Gücü Kooperatifi, Başkan Posbıyık ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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