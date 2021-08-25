Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'
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Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Haberler | Ekonomi

- Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu' Ordu Kadın Emeği Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi uzun AR-GE çalışmaları neticesinde doğal fındık yağından sabun üretimi için çalışmaları tamamladı.

- Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'

ORDU - Ordu Kadın Emeği Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi uzun AR-GE çalışmaları neticesinde doğal fındık yağından sabun üretimi için çalışmaları tamamladı.

Fatsa Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalar neticesinde kadın girişimciler doğal fındık yağı, organik kestane balı ve kil karışımından fındık sabunu üretmeyi başardı.

Ordu Kadın Emeği, Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurcan Kocamanoğlu, "Fındık yağı sabunun hikayesi kişisel bir merakla başladı. Sonrasında üretime başlayınca kooperatifimizi de kurduk ve fındık yağı sabununu üretimini daha da fazla geliştirmek istedik. Sabunun içinde fındık, kil ve kestane balı bulunuyor. Durumu ziraat odası başkanımıza bildirdik ve kendisi de bize laboratuvarını açtı. Kimyager Ömer Yıldız Bey de bizlere destek vererek üretime kadın girişimcilerimizle başladık. Yöremizin en kıymetli geçim kaynağı olan fındığımızı gıda maddeleri dışında kozmetik alanında da değerlendirmek için bu fikirle üretim yaptık. İnsan sağlığına karşı hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadık. Başarılı bir işe imza attık. Birçok önemli projeyi kooperatifimizce gerçekleştireceğiz" dedi.

Kocamanoğlu, "Fındık sabunun Ordu halkı tarafından ilk olarak kabul görmesinden sonra ülkemiz genelinde de kabul göreceğinden şüphemiz yok. Butik üretimler sonrası emeğimizin karşılığını kadın girişimciler olarak alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Fındık olduğunda işin içinde mutlaka ziraat odası da olmalı" diyerek kadın girişimcilere laboratuvarlılarını açtıklarını ifade eden Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Kadınlarımızın emeğini gördüğümüzde bizler de sessiz kalamadık ve fındık sabunu için harekete geçtik. AR-GE çalışmaları neticesinde başarılı sonuçlara imza attık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'
Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'
Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'
Kadın girişimcilerden 'fındık yağı sabunu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay

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