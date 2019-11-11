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Kadın futbolu: Hazırlık maçı

Stat: Menemen İlçeHakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef AktanTürkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.

11.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:01
Kadın futbolu: Hazırlık maçı

Stat: İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye ), , Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)

Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)

Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90+3 Pantsulaia (Ukrayna)

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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