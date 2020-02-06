Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada
ABD'de üniversiteler arasında düzenlenen kadın basketbol liginde oynanan Alabama State-Texas Southern müsabakasının sonunda oyuncular birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansıdı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde oynanan Alabama State - Texas Southern kadın basketbol ligi müsabakasında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın sporcuların birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, kavganın çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; müsabakayı ise Texas Southern'ün 81-54 kazandığını duyurdu.
Haber Videosu: Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada
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NE BİRİ AMERİKAMI DEDİ MEDENİYET ÜLKESİMİ DEDİ HADİ ORDAN ŞARLAKLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır