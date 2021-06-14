Kadın A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yendi

STAT: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim TesisleriHAKEMLER: Melis Özçiğdem, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Cansu TiryakiTÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Medine Erkan (Dk.46 Derya Arhan), Didem Karagenç, Emine Ecem Esen (Dk.75 Yaşam Göksu), Ece Türkoğlu (Dk.62 Ebru Topçu), Ecem Cumert (Dk.

STAT: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Cansu TiryakiTÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Medine Erkan (Dk.46 Derya Arhan), Didem Karagenç, Emine Ecem Esen (Dk.75 Yaşam Göksu ), Ece Türkoğlu (Dk.62 Ebru Topçu ), Ecem Cumert (Dk.75 Melike Öztürk), Kezban Tağ (Dk.46 Gülbin Hız), İpek Kaya, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Dk.46 Arzu Karabulut), Yağmur UrazBULGARİSTAN: Roksana Shahanska, Yanitsa Ivanova (Dk.75 Nikoleta Boycheva), Nora Dimitrova, Yoana Papazova (Dk.78 Dina - Mihaela Atanasova), Simona Petkova (Dk.46 Velina Koshuleva), Lora Petrova, Evdokia Popadinova, Dimitra Ivanova (Dk.75 Zhasmina Atanasova), Yana Yordanova, Teya Penkova (Dk.46 Nena GeorgieGOLLER: Dk. 23 Yağmur, Dk. 25 Ecem, Dk. 47 Arzı (Türkiye), Dk. 78 Popadinova Bulgaristan)

Kadın A Milli Takımı, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan özel maçta Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de izlediği karşılaşmada Millilerin gollerini 23'üncü dakikada Yağmur Uraz, 25'inci dakikada Ecem Cumert ve 47'nci dakikada Arzu Karabulut attı. Bulgaristan'ın tek golünü ise 78. dakikada Evdokia Popadinova kaydetti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı