Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası Arda Turan sevinçten hüngür hüngür ağladı

Geçen sezon Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet özlemini sonlandıran Galatasaray, bu sezon da deplasmanda 3 puanı alan taraf oldu.

Sarı kırmızılılar, yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası başta teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere sarı kırmızılılarda hem futbolcular hem de teknik büyük sevinç yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saha içerisinde yumak haline gelen Galatasaray'da kariyerinde ilk Kadıköy galibiyeti alan kaptan Arda Turan'ın sevinçten gözyaşlarını tutamadığı anlara kameraya yansıdı.