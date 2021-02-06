Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası Arda Turan sevinçten hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'ın dev derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maç sonrası sarı kırmızılı kulüpteki kariyerinde ilk kez galibiyet gören takım kaptanı Arda Turan gözyaşlarına boğuldu.
Geçen sezon Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet özlemini sonlandıran Galatasaray, bu sezon da deplasmanda 3 puanı alan taraf oldu.
Sarı kırmızılılar, yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası başta teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere sarı kırmızılılarda hem futbolcular hem de teknik büyük sevinç yaşadı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Saha içerisinde yumak haline gelen Galatasaray'da kariyerinde ilk Kadıköy galibiyeti alan kaptan Arda Turan'ın sevinçten gözyaşlarını tutamadığı anlara kameraya yansıdı.