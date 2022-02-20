17 hafta sonra bir ilk! Fenerbahçe, Hatay engelini rahat geçti
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler deneyimli forveti Serdar Dursun'un penaltıdan attığı 2 golle galibiyete uzanırken 17 hafta sonra ilk kez üst üste 2 maç kazandı. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Fenerbahçe, ligde 5. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı.
SERDAR DURSUN DUBLE YAPTI
Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp gibi iki genç yıldızıyla maça başlayan sarı-lacivertlilerde özellikle Arda Güler, oyundan alındığı 73. dakikaya kadar performansıyla büyük alkış aldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ise 67. ve 81. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe ligde 5. sıraya yerleşti.