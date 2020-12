Kadıköy'de pandemi sürecinde açık havada spor zamanı

Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde kısıtlı sürelerde evden çıkabilen çocuklar ve 65 yaş üstü yurttaşlar için Kadıköy'ün parklarında spor programları hazırladı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün; 'Daha Çok Spor, Daha Çok Kadıköy' sloganıyla başlattığı parklarda spor programı, pandemi koşullarına uygun olarak hazırlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma saatlerini içeren genelge göz önünde bulundurularak hazırlanan programda profesyonel eğitmenler görev alıyor. Saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri kişiler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Kalamış Spor Kompleksi, Koşuyolu Spor Tesisleri ve Yoğurtçu Parkı'nda sabah 10.15 - 11.00 saatleri arasında sabah sporlarına katılabilecek.

Genelge kapsamında saat 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 20 yaş altı bireyler için de; 'Hareket Et, Eğlen, Öğren' sloganıyla başlatılan 'Parklarda Çocuk Sporu' programı 7 - 14 yaş arası çocuklar için hazırlandı. Çocuklar Kalamış Spor Kompleksi, Koşuyolu Spor Tesisleri, Özgürlük Parkı Spor Tesisleri ve Kozyatağı Hürriyet Parkı'nda hafta içi her gün 13.00 - 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak spor yapabilecek. Sloganda yer alan 'hareket et'; koordinasyon ve beceri parkurlarını kapsıyor. 'Eğlen'; iztop, yakantop, seksek gibi geleneksel sokak oyunlarını ve 'öğren' ise voleybol, basketbol, tenis gibi olimpik dalların tanıtımını içeriyor. Programa katılan çocuklara spor dallarını sevdirmek, tarihçesini anlatmak, oyun kurallarını ve temel hareketleri öğretmek amaçlanıyor.

