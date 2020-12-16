Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma

16.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:46
Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma

Fenerbahçe, 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.

Fenerbahçe, 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.

Fenerbahçe yönetimi, sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a karşılaşma öncesi düzenlenen törenle tüm oyuncuların imzasının olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan Yılmaz 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, futbolcuyken aynı zamanda kamu yönetimi okuduğu için takım arkadaşları tarafından 'Kaymakam' lakabıyla çağrılıyordu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma
Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Karim Benzema Real Madrid'in En Fazla Forma Giyen Yabancı Oyuncusu Oldu
Karim Benzema Real Madrid'in En Fazla Forma Giyen Yabancı Oyuncusu Oldu
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Yeni Malatyaspor şoku
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Yeni Malatyaspor şoku
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu
Fenerbahçe, Kadıköy'de puanı unuttu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Çağdaş Atan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 20:46:43. #1.14#
title