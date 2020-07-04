Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı gündeme gelen Simon Falette kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı lacivertliler, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor. Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir ekibi ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

Sarı kırmızılı kulüpte ise sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdaki yerini alamayacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriqi.

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.