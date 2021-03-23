Kablosuz Kulaklık... Netflix'ten Amazon Prime'a: I Care A Lot ve Deutschland 83
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Kablosuz Kulaklık... Netflix'ten Amazon Prime'a: I Care A Lot ve Deutschland 83

23.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:49

Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor.

DUVAR - Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor... Anıl Ergin'in hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki gündeminde psikolojik gerilim filmi 'I Care A Lot', televizyon dizisi 'Deutschland 83' ve Sunstorm albümünün vokalisti Ronnie Romero yer alıyor.

Kablosuz Kulaklık... Netflix'ten Amazon Prime'a: I Care A Lot ve Deutschland 83

Kaynak: DailyMotion.com

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