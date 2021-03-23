Kablosuz Kulaklık... Netflix'ten Amazon Prime'a: I Care A Lot ve Deutschland 83
23.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:49
Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor.
DUVAR - Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor... Anıl Ergin'in hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki gündeminde psikolojik gerilim filmi 'I Care A Lot', televizyon dizisi 'Deutschland 83' ve Sunstorm albümünün vokalisti Ronnie Romero yer alıyor.
Kaynak: DailyMotion.com