Kablosuz Kulaklık... Netflix'ten Amazon Prime'a: I Care A Lot ve Deutschland 83

Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor.

DUVAR - Kablosuz Kulaklık gündemdeki filmleri, dizileri ve albümleri ele alıyor... Anıl Ergin'in hazırlayıp sunduğu programın bu haftaki gündeminde psikolojik gerilim filmi 'I Care A Lot', televizyon dizisi 'Deutschland 83' ve Sunstorm albümünün vokalisti Ronnie Romero yer alıyor.

Kaynak: DailyMotion.com