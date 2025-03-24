Kabine Toplantısı kararları ve konuları gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefinde gelinen aşama ve ekonomideki son durumun gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı, her ay 2 defa gerçekleştiriliyor. Alınan kararlar toplantının sona ermesinin ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki 24 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı bitti mi (24 Mart Pazartesi)?

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. En son 10 Mart'ta gerçekleşen Kabine bugün bir kez daha toplantı.

Beştepe'de 24 Mart Pazartesi günü yapılmaya başlanan Kabine toplantısı akşam saatlerinde sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıklayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Gündemdeki diğer konu hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politika ve İsrail'in Gazze saldırıları da Kabine'nin gündeminde olacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ ?

Kabine toplantısı henüz sona ermedi.