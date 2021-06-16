Kaan Yüksel TECO Karacabey Belediyespor'da
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Kaan Yüksel TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaan Yüksel TECO Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan Kaan Yüksel'i transfer etti.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Hacettepespor'dan Kaan Yüksel'i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 24 yaşında orta sahada oynayan Kaan Yüksel ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Hacettepespor'dan Kaan Yüksel'i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Kaan Yüksel, geçen sezon Hacettepespor formasıyla 19 maça çıktı. - BURSA

Kaan Yüksel TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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