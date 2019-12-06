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K. Kore'den sağlık turizmi hamlesi

Kuzey Kore iktidar partisinin gazetesi Rodong Sinmun ülkenin sağlık turizmine yatırım yapacağını duyurdu.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:43
K. Kore'den sağlık turizmi hamlesi
iktidar partisinin gazetesi Rodong Sinmun ülkenin sağlık turizmine yatırım yapacağını duyurdu.

Gazetede yer alan habere göre, kurulan Tedavi Turizmi firması hükümetle birlikte çalışarak devlet hastanelerinde katarakt tedavisi, tümör tedavileri ve benzeri cerrahi prosedürlerde turistleri yönlendirecek.

Haberde ayrıca çeşitli termal ve istirahat tesisleri ilgili hizmetlerin de kurulan şirket tarafından yürütüleceği belirtildi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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